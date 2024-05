Sabato 18 e domenica 19 maggio a Correggio “Le Piazze dei sapori”, percorso di degustazioni in centro

Sabato 18 (dalle 15 alle 18) e domenica 19 (dalle 10 alle 18) arriva nel centro storico di Correggio Le piazze dei sapori, un nuovo progetto che prenderà vita nelle piazze San Quirino e Garibaldi, portando con sé un’atmosfera di genuinità e tradizione. L’iniziativa prevede la presenza di stand delle cantine locali, aziende agricole e produttori di eccellenze culinarie, offrendo così una vetrina ai prodotti tipici del territorio.

Acquistando il calice di vetro, in vendita a 5 euro presso l’info point di Piazza Garibaldi, si potrà passeggiare tra gli spazi riservati ai produttori per avere diritto ad un assaggio di ogni cantina che partecipa all’iniziativa.

Le piazze saranno animate da degustazioni e assaggi pensati. Si tratta di una nuova scommessa per l’amministrazione mirata a valorizzare le risorse del territorio e a promuovere la sua identità enogastronomica.

L’iniziativa si propone di far conoscere le eccellenze del territorio, sarà un’occasione per portare nelle nostre piazze le aziende con i loro prodotti e per coinvolgere il pubblico alla scoperta dei sapori della tradizione locale. Le piazze dei Sapori vedrà la partecipazione di oltre 20 Cantine del territorio e aziende agricole; sarà un’opportunità di crescita e di scoperta, con l’obiettivo di far conoscere e apprezzare i sapori locali in un contesto accogliente e autentico.

Diverse anche le iniziative collaterali realizzate dai soggetti coinvolti nella manifestazione: dal Gran Premio del Nocino al mercatino dell’antiquariato, fino alla masterclass sulle varietà del territorio e quella verticale sul Lambrusco.

TUTTE LE INIZIATIVE COLLATERALI

SABATO 18 MAGGIO

Chiostro del Convitto R. Corso

ore 16 MASTER CLASS: LE VARIETÀ DEL TERRITORIO

PRENOTAZIONI: La Zecca – Coniamo Piaceri 0522/694973

Corso Mazzini

AI PORTICI DELL’ANTICO

Mercatino dell’antiquariato del modernariato a cura di Proloco Correggio

Piazza Garibaldi

ore 22.30 FOOD ENSEMBLE DJSET

in collaborazione con La Zecca – Coniamo Piaceri

Teatro Asioli Correggio Jazz Crossroads 2024

ore 21 REIJSEGER/ FRAANJE / SYLLA TRIO

PRENOTAZIONI: Teatro Asioli0522637813/info@teatroasioli.it/biglietteria@teatroasioli.it

Cafè Teatro

LAMBRUSCO AL BARETTO

Lambrusco di Sorbara delle Cantine di Carpi e Sorbara e Spergola metodo classico della

Cantina Fantesini in mescita accompagnati da frittella di Scarpasot

DOMENICA 19 MAGGIO

Chiostro del Convitto R. Corso

ore 11 MASTER CLASS: VERTICALE DI LAMBRUSCO DI SORBARA

METODO CLASSICO SECONDO FRANCESCO BELLEI

ore 17 GRAN PREMIO DEL NOCINO. Seconda edizione – Premiazioni

Teatro Asioli Correggio Jazz Crossroads 2024

ore 21 ON TIME BAND Liberation Music produzione originale

– Let’s

Jazz

PRENOTAZIONI: Teatro Asili 0522637813/info@teatroasioli.it/biglietteria@teatroasioli.it

Cafè Teatro