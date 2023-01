Serendipità, se ne parla venerdì 27 al Centro polivalente di Limidi

Venerdì 27 gennaio 2023, ore 21.00 al Centro polivalente di Limidi in Via Papotti n. 18, Dario De Santis, laureato in filosofia, dottore in storia della scienza e brillante divulgatore, intratterrà il pubblico su un tema curioso, a tratti perfino divertente, ed al tempo stesso molto importante come LE SCOPERTE SCIENTIFICHE DOVUTE “AL CASO”.

Spesso si sente parlare di una scoperta fortunata non pianificata, dovuta al caso (cosiddetta SERENDIPITA’). Ma è proprio così? In effetti tante scoperte scientifiche o invenzioni di nuovi prodotti non sono dovuti solo al caso ma soprattutto alla capacità di rilevare e interpretare correttamente un fenomeno emerso in modo imprevisto durante una ricerca scientifica che aveva altri obiettivi. Ne parlerà De Santis, con vari esempi reali, soffermandosi su cosa ci insegnano queste storie e come possiamo alimentare la nostra creatività.

L’evento è come sempre aperto al pubblico e ad ingresso gratuito e non è necessaria alcuna prenotazione. L’iniziativa rientra nel programma che Il CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI ha predisposto col contributo della Fondazione Campori di Soliera (Mo). Fa seguito agli eventi precedenti facenti parte del programma 2022-2023 ritenendo che argomenti culturali e scientifici interessano tante persone, che vi è un bisogno insoddisfatto cui il centro cerca di dare risposte.

Il programma completo, con informazioni su eventuali sopravvenute modifiche nelle date e contenuti delle iniziative, sarà reperibile iscrivendosi al gruppo Facebook: Spazio Cultura del Centro Polivalente di Limidi.