Nuovo impianto semaforico a Settecani

Un nuovo semaforo e nuovi marciapiedi per agevolare la viabilità e migliorare la sicurezza in un’area da sempre caratterizzata da consistenti congestioni.

Sono questi gli obiettivi dell’intervento di rifacimento del semaforo della frazione di Settecani, che è stato completato grazie alla collaborazione tra la Provincia di Modena, l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro e Spilamberto. L’opera ha previsto la realizzazione di un nuovo impianto semaforico all’intersezione tra la strada Provinciale 17, via Settecani Cavidole e Via per Spilamberto (SP16), oltre ad altri interventi di miglioramento della viabilità, come la realizzazione di nuovi passaggi pedonali, per garantire il transito in totale sicurezza delle strade interessate dall’incrocio.

Per il Sindaco di Castelnuovo Rangone e assessore all’area tecnica dell’Unione terre di Castelli, Massimo Paradisi «la messa in sicurezza dell’incrocio era attesa da anni dai cittadini e ora finalmente è stata realizzata. La questione – prosegue Paradisi – era sul nostro tavolo da diverso tempo e finalmente siamo riusciti a renderla una realtà concreta, anche grazie alla collaborazione con la Provincia di Modena, gli altri Comuni interessati e il coordinamento complessivo dell’Unione terre di Castelli che ringrazio per aver lavorato, con successo, insieme. Un’opera importante non solo per la viabilità, ma anche per la sicurezza, che conferma il nostro impegno per migliorare la qualità della vita nelle frazioni».

Complessivamente i lavori hanno comportato un investimento pari a 180mila euro, finanziato per 105 mila euro dalla Provincia di Modena e per i restanti 75 mila euro in parti uguali dai Comuni di Castelnuovo, Castelvetro e Spilamberto.

Alla presentazione dell’intervento erano presenti anche la vicesindaca di Castelvetro Giorgia Mezzaqui, l’assessora ai lavori pubblici del Comune di Spilamberto Mirella Spadini e la presidente dell’Unione terre di Castelli, Emilia Muratori insieme al presidente della Provincia Gian Domenico Tomei che ha aggiunto «questo intervento ci dimostra che la collaborazione tra enti è fondamentale per la crescita dei territori e che la Provincia è al servizio dei Comuni, anche sul fronte delle infrastrutture e della mobilità territoriale».

Oltre alla sostituzione delle lampade semaforiche con lampade a led, è in corso di completamento l’installazione di nuove spire sull’asfalto che consentono di temporizzare i tempi del semaforo in base al flusso delle auto, in modo da rendere più scorrevole il traffico e migliorare la viabilità dell’intero reticolo stradale. Inoltre è stato realizzato un nuovo marciapiede che fiancheggia il ristorante El Sombrero su via Pitagora, via per Spilamberto fino alla fermata dell’autobus, e una nuova infrastruttura pedonale anche sul lato opposto, affiancata alla ciclabile Modena – Vignola, dalla lottizzazione di Spilamberto fino alla fermata dell’autobus.