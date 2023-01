Controlli dei carabinieri a Reggio Emilia: sospesa attività di un bar

I carabinieri della Compagnia di Reggio Emilia hanno effettuato un’incessante attività di controlli nella frazione di Canali con una dozzina di militari della territoriale e 2 del Nucleo Ispettorato Lavoro Cc di Reggio Emilia. I militari hanno proceduto al controllo di oltre 150 persone, 90 autoveicoli e 3 esercizi pubblici. Oltre 10.000 euro di ammende sono state elevate ad un esercizio commerciale per violazioni in materia di lavoro e nel dettaglio per la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi. Alla luce di quanto accertato l’attività imprenditoriale è stata sospesa.

Un giovane 21 enne di Reggio Emilia è stato trovato in possesso di modiche quantità di hascisc la cui detenzione è stata ricondotta all’uso personale non terapeutico circostanza per cui il giovane sarà segnalato alla Prefettura di Reggio Emilia che sulla scorta del rapporto stilato dai carabinieri potrà sospendere sino a due mesi i documenti di guida ed espatrio posseduti dallo. Tra le persone controllate una decina sono risultate con precedenti di polizia prevalentemente per reati correlati alle sostanze stupefacenti. Nei loro confronti i carabinieri hanno proceduto a ispezioni personali senza tuttavia rinvenire droga. Al vaglio dei carabinieri la posizione di alcuni pregiudicati non residenti a Reggio Emilia per la possibile irrogazione nei loro confronti del foglio di via obbligatorio dal comune di Reggio Emilia.