Palazzo Pepoli: l’arte delle sfogline, il gioco del Tarocchino e le donne nella storia di Bologna

Dopo i primi due week end di festa per la nuova apertura di Palazzo Pepoli, prosegue la programmazione delle attività per il pubblico vasto di residenti e visitatori, con iniziative di grande interesse dedicate alla cultura popolare bolognese e alla storia della città.

Per la serie di appuntamenti Prospettiva Bologna. Tra narrazioni e identità a cura di Roberto Grandi, domenica 15 dicembre alle 11 in Sala della Cultura, sarà la volta della storica medievalista Maria Giuseppina Muzzarelli che parlerà della storia al femminile nella conferenza: “A voi leggiadro ornamento della patria…”: donne, bolognesi e non, e modelli di comportamento.

Il fine settimana darà ampio spazio alla cultura popolare bolognese, portando alla ribalta due dei saperi tradizionali che hanno recentemente ottenuto il riconoscimento di tipicità locale De.Co.: il gioco del Tarocchino bolognese e l’arte delle sfogline.

Si intitola Lungo un nastro di sfoglia la conferenza dello storico Angelo Varni a cura di CNA Bologna, dedicata alla maestria artigiana bolognese della pasta tirata a mano col mattarello, che si terrà sabato 14 dicembre alle 11 in Sala della Cultura.

Mentre nel pomeriggio, alle 17, sempre in Sala della Cultura, sarà protagonista l’Accademia del Tarocchino Bolognese che cura la conferenza Storia del Tarocchino bolognese con la partecipazione di Lorenzo Cuppi, per poi proporre a seguire una interessante dimostrazione del gioco a carte in Piazza Coperta.

Inoltre domenica 15 dicembre verrà riproposta dalla Fondazione Bologna Welcome la rassegna “Palazzo Pepoli e l’Arte”, con l’incontro La magia del Presepe: arte, devozione e tradizione a cura dell’associazione Mirarte e tenuto da Monica Fiumi, guida turistica abilitata laureata in Conservazione dei Beni Culturali e specializzata in Arte Classica. La conferenza, che si terrà alle 15.30 in Sala della Cultura, sarà seguita da una visita esterna ai presepi del centro storico.

Calendario eventi e prenotazioni su: www.palazzopepoli.it

Orari

Palazzo Pepoli è aperto da mercoledì a lunedì.

Lunedì, mercoledì e giovedì apertura dalle 10 alle 19

Venerdì, sabato e domenica apertura dalle 11 alle 20, con punto ristoro ad accesso libero.

martedì chiuso

Festività natalizie:

24 e 31 dicembre apertura straordinaria dalle 10 alle 17

1 e 6 gennaio dalle 10 alle 19

25 dicembre chiuso