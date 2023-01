Toschi Vignola al Sigep 2023 con un nuovo look e nuovi prodotti

Toschi Vignola sceglie Sigep 2023 -in programma a Rimini dal 21 al 25 gennaio – per presentare il rebranding istituzionale e lanciare i nuovi trend per la gelateria e la pasticceria.

Da oltre 40 anni Sigep è il punto di riferimento per le innovazioni dell’intero settore del Foodservice Dolce. In uno spazio espositivo di oltre 170 mq la storica azienda di Vignola presenta novità, anteprime e restyling di prodotti iconici come la storica Amarena Toschi.

Dalla linea KeToschi per ottenere un gelato ketogenico, ovvero senza zuccheri aggiunti, con pochi carboidrati, ricco di fibre e senza ogm, ai nuovi prodotti Essenza composti esclusivamente da fibre e proteine vegetali e con benefici di carattere nutrizionale senza allergeni, emulsionanti e additivi che garantiscono così un prodotto totalmente clean label.

Toschi Vignola si rinnova anche nel look con un rebranding istituzionale, nelle linee e nei colori e lancia un video che racconta la storia dell’azienda e del territorio spostando lo sguardo verso il futuro.

“Economia e mercati internazionali sono profondamente cambiati negli ultimi tre anni – spiega Stefano Toschi, AD di Toschi Vignola – e anche noi abbiamo voluto cambiare approccio e visione investendo in ricerca, innovazione e sostenibilità per continuare a garantire l’elevata qualità dei nostri prodotti. La nostra storia ha radici lontane, ma oggi guardiamo al futuro con la consapevolezza che nulla è più moderno della tradizione.”

Toschi Vignola, nata nel 1945 dall’idea dei fratelli Giancarlo e Lanfranco Toschi di produrre industrialmente le ciliegie sotto spirito, nel 2022 è entrata nel Registro Speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale istituito dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

Toschi Vignola nasce nel 1945 dall’idea dei fratelli Giancarlo e Lanfranco Toschi che grazie ad un’abbondante annata di ciliegie decidono di produrre industrialmente quella che era sempre stata una loro tradizione di famiglia: la ciliegia sotto spirito.

Nasce così il primo di una lunga serie di prodotti che ha reso l’azienda famosa nel mondo e che oggi esporta la qualità dei prodotti del territorio in oltre 70 paesi del mondo. Alle ciliegie sotto spirito si sono aggiunti negli anni prodotti che oggi spaziano dall’amarena candita in sciroppo ai topping, dagli sciroppi per bevande, cocktail e granite ai liquori come Nocino, Fragolì e Lemoncello. Posto importante occupano gli Zero+, la linea di sciroppi con frutta bio senza zuccheri e senza calorie lanciata sul mercato nel 2019, che sta registrando -nel comparto degli ‘sciroppi zero’- il trend di crescita più alto nelle vendite al pubblico in Italia.