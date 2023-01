Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 21 gennaio 2023

In prevalenza molto nuvoloso con deboli nevicate che dal pomeriggio interesseranno la Romagna fino a quote pedecollinari. Non si escludono episodi di pioggia mista a neve sui settori costieri. Della sera, schiarite sulle province occidentali.

Temperature minime in diminuzione nell’entroterra con valori compresi tra -2 e -4 gradi della pianura interna e valori attorno allo zero sui settori costieri. Massime senza variazioni significative e comprese tra zero e 4 gradi. Venti deboli nord-occidentali sull’entroterra con rinforzi da nord-est sui settori costieri, mare e rilievi romagnoli. Mare da molto mosso fino ad agitato.

(Arpae)