“Articoli per signore”: sabato al Circolo Nuraghe lo spettacolo sulla disparità di genere

Nel pomeriggio di sabato 21 gennaio il Circolo Culturale Nuraghe presenta lo spettacolo teatrale “Articoli per signore” scritto e interpretato da Elisa Pistis. L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, è alle ore 16.30 presso Villa Cuoghi a Fiorano Modenese. Organizzato in collaborazione col Comune, con il “Tè delle 5” e con la FASI (Federazione associazioni sarde).

Questo progetto tratta la disparità di genere attraverso le cronache del giornale “L’Unione Sarda”: 130 anni di storia quindi, ripercorsi grazie all’accurato lavoro di ricerca di Maria Francesca Chiappe – prima donna capo cronista del quotidiano – e riproposti dal lavoro dell’attrice Elisa Pistis. L’artista accompagnerà il pubblico attraverso un viaggio per capire chi fossimo, raccontando la nostra storia, lasciando da parte qualsiasi giudizio morale, anzi, anche con dei momenti ironici. Conoscere il nostro passato per meglio interpretare il presente: un modo per ricordarci che tutto quello che oggi pare scontato, in realtà, così scontato non è, e che il percorso per l’emancipazione è ancora lungo e richiede la partecipazione di tutti, senza distinzioni.