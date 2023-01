Controlli dei Carabinieri al Parco XXII Aprile di Modena

Questo pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 22enne per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della prosecuzione dei servizi pianificati dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena per la prevenzione e contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le pattuglie dell’Arma, dalle ore 14.00 hanno controllato diverse aree pubbliche nella zona nord della città, tra le quali Piazza Gramsci, Via Attiraglio e Parco XXII Aprile.

Proprio all’interno di quest’ultimo parco, nel corso del servizio perlustrativo, i Carabinieri hanno notato una cessione di sostanza stupefacente tra due persone, intervenendo tempestivamente e riuscendo a fermare, nella flagranza, lo spacciatore e l’acquirente oltre che a recuperare la dose di cocaina oggetto dello scambio.

La successiva perquisizione personale del 22enne ha consentito di recuperare e sequestrare altre 3 dosi di eroina e 155 Euro in contanti. L’acquirente è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura e lo spacciatore, tratto in arresto, sarà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.