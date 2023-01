Violento schianto sull’Estense a Serramazzoni: 1 morto e almeno 4 feriti

Intorno alle 17:00, sulla strada Estense in territorio di Serramazzoni, una persona è deceduta e almeno altre quattro sono rimaste ferite in un violento schianto che ha coinvolto tre autovetture. Sul posto, oltre ai sanitari inviati dal 118, i Vigili del Fuoco che hanno estratto le persone rimaste incastrate negli abitacoli e messo in sicurezza le auto. Viabilità e rilievi ad opera della Polizia Locale.