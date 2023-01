Iniziativa Unimore al Liceo Formiggini di Sassuolo

Il Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore, anche con la collaborazione del Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e Vulnerabilità – CRID, organizza annualmente numerose iniziative di orientamento per gli studenti e le studentesse degli Istituti scolastici di formazione superiore: prendono avvio venerdì 13 gennaio le prime due iniziative del nuovo anno.

Il primo appuntamento, che si terrà dalle ore 9.00 alle 13.00, vedrà coinvolti gli studenti e le studentesse del Liceo Formiggini di Sassuolo che guidati dalla loro docente prof.ssa Elisa Bizzarri affronteranno due temi di sicuro interesse.

Il dialogo, online, prevede due sessioni:

la prima sessione, dalle ore 9.00 alle 11.00, sarà curata dalla prof.ssa Marina Evangelisti, docente di Istituzioni di Diritto Romano e di Diritto Romano Monografico di Unimore, sarà incentrato sulla “Condizione della donna nella società antica” e vedrà coinvolti 162 ragazzi e ragazze del liceo classico, scientifico, linguistico e delle scienze umane.

La seconda sessione, dalle ore 11.00 alle 13.00, sarà curata dalla prof.ssa Maria Barberio, docente a contratto di Diritto del Lavoro presso il Dip. di Scienze Biomediche, e di European Union Law al Dip. di Comunicazione ed Economia, nonché ricercatrice presso il Dip. di Giurisprudenza, sarà dedicato alla “Parità di genere nelle condizioni di lavoro” e vedrà la partecipazione di 101 studenti e studentesse

“L’attività di orientamento presso gli Istituti scolastici di formazione superiore – afferma la prof.ssa Maria Cristina Santini di Unimore – è estremamente importante. L’obiettivo è, da un lato, quello di formare cittadine e cittadini consapevoli che riescano a comprendere meglio la realtà che li circonda in continua evoluzione e, dall’altro, quello di orientare ragazzi e ragazze nelle scelte future, sia personali sia professionali, per saper cogliere appieno le proprie predisposizioni e le nuove opportunità in una società in costante mutamento. La tematica affrontata nella giornata formativa organizzata con il Liceo Formiggini è di particolare rilievo.

La prospettiva di analisi è, al contempo, storica ed interdisciplinare e mette a confronto la condizione della donna nell’età antica e le problematiche ancora esistenti relative alla disparità di genere, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro”

Il dialogo con ragazzi/e ed insegnanti è una occasione importante per stimolare la discussione e creare un momento di confronto che punta a sensibilizzare le giovani generazioni alla parità di genere.