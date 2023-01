Servizio Civile 2023: Auser Reggio Emilia ricerca 10 giovani

Auser ricerca dieci giovani under29 da inserire nell’ambito del Servizio Civile 2023 nelle sedi di Reggio Emilia (comunale e provinciale), Correggio, Scandiano, Castelnovo Monti, Gualtieri e Scandiano.

Il Servizio Civile è un’opportunità per ragazze e ragazzi, con una età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti), di partecipare alla vita civile del Paese e della comunità, impegnandosi in progetti e percependo un compenso mensile di 439,50 euro. Il percorso prevede l’impegno per 1.145 ore totali distribuite su 12 mesi (25 ore alla settimana). Alle risorse coinvolte sarà richiesto di supportare Auser in diverse attività: digitalizzazione, accompagnamento sociale, telefono amico, iniziative culturali e di socializzazione, segreteria, supporto delle funzioni amministrative degli uffici e molto altro. Il bando scade alle ore 14:00 di venerdì 10 febbraio, data dopo la quale avranno luogo le selezioni. Le attività di Servizio Civile avranno, dunque, inizio nel mese di maggio 2023.

I dieci giovani ambosessi che verranno scelti da Auser saranno così dislocati: quattro di essi svolgeranno attività presso la sede comunale Auser di Reggio Emilia (Via Compagnoni n° 13), uno sarà inserito presso la sede comunale Auser di Correggio, uno presso la sede comunale Auser di San Martino in Rio, un altro verrà coinvolto nella sede comunale Auser di Gualtieri, uno nella sede comunale Auser di Castelnovo Monti, uno sarà inserito presso la sede comunale Auser di Scandiano e, infine, un giovane supporterà le attività lavorative dell’ufficio provinciale Auser (Reggio Emilia – Via Kennedy n° 15).

È possibile candidarsi esclusivamente online, sulla piattaforma DOL (domande on-line), entrando con le proprie credenziali SPID (https://domandaonline.serviziocivile.it). Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito www.auserreggioemilia.it e/o contattando Auser (0522 300132, info@auserreggioemilia.it).

Per ulteriori dettagli riguardanti il bando, si rimanda al sito: www.politichegiovanili.gov.it.