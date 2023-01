100.000 € per l’accordo quadro sulle potature

100.000 euro per l’Accordo quadro destinato alla manutenzione delle aree verdi di scuole oltre che parchi e giardini pubblici e carreggiate stradali. Li ha stanziati la Giunta del Comune di Sassuolo, con la delibera n°275 del 23 dicembre scorso in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio, che dà mandato all’Ufficio Verde pubblico di esperire la gara per individuare le ditte che effettueranno i lavori.

“L’Accordo Quadro sarà sviluppato – si legge nella delibera – in funzione delle varie richieste esplicitate dai cittadini all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Sassuolo incaricato di raccogliere, registrare e trasmettere ai servizi competenti, le segnalazioni inerenti criticità rilevate sul territorio; delle problematiche riscontrate direttamente dagli uffici preposti in occasione delle verifiche puntuali svolte all’interno delle aree verdi pubbliche; di una programmazione che permetta alla scrivente Società, compatibilmente con le risorse messe a disposizione nel bilancio annuale del Comune di Sassuolo, di attuare un piano manutentivo efficace ed efficiente che abbracci, ove possibile, attività manutentive all’interno dei quartieri, nell’ottica di garantire una tutela della sicurezza pubblica e preservare al meglio il patrimonio verde, con l’obiettivo di intervenire in modo massivo e programmato su macro aree del territorio comunale.

Le attività riguarderanno operazioni di abbattimento/potatura delle alberature radicate all’interno delle seguenti aree verdi scolastiche: nido San Carlo, infanzia San Carlo, I. Calvino, Rodari, Peter Pan, primaria Collodi, Don Gnocchi, Carducci, Caduti per la Libertà, Andersen, Bellini, Vittorino da Feltre, W. Disney, secondaria Cavedoni e Ruini.

L’Accordo Quadro riguarderà interventi diversi da svolgersi su alberature radicate in strade, giardini e aree verdi scolastiche individuate dalla Società Gestioni Patrimoniali S.r.l., che si possono così riassumere: potatura di formazione, risanamento, ricostituzione, riduzione o contenimento alberature poste su strade a medio traffico; potatura di formazione, risanamento, ricostituzione, riduzione o contenimento alberature poste su strade a basso traffico o area verde; potatura di formazione, risanamento, ricostituzione, riduzione o contenimento alberature chioma piramidale poste su strade a basso traffico o aree verdi; potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore; rimonda del secco su conifere; spalcatura; abbattimento alberature su strade a medio traffico e basso traffico; estirpazione e fresatura ceppaie; messa a dimora di nuove alberature; creazione impianti di irrigazione”.