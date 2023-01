Soliera: le iniziative per l’Epifania

Sono numerose le iniziative che il Comune di Soliera e la Fondazione Campori, in collaborazione con le associazioni culturali del territorio, hanno programmato nei primi giorni dell’anno, in avvicinamento alla ricorrenza dell’Epifania, sia nel capoluogo che nelle frazioni di Limidi e Sozzigalli.

Si comincia mercoledì 4 gennaio alle 17, presso la biblioteca Junior Campori di via Pietro Nenni 55 con le letture per i bambini dai 3 ai 6 anni nell’ambito del progetto Nati per Leggere. E per rendere l’atmosfera ancora più magica, è previsto anche un Truccabimbi con disegni a tema. Ingresso libero

Giovedì 5 gennaio alle 21 l’appuntamento è al Centro Polivalente di Limidi, in via Papotti 18, con “Il folle folletto Elicriso”, uno scoppiettante spettacolo di circo e narrazione proposto da Gaia Atmen Vecchi. Tra racconti e numeri acrobatici, Elicriso ci trasporterà in un mondo leggero, che farà ridere il bambino che c’è in tutti noi. Ingresso libero.

Doppio programma per venerdì 6 gennaio: alle 11 il Centro civico di Sozzigalli (via Carpi Ravarino 1986) presenta “Siamo tutti un po’ maghi” con il Mago Bryan a dar lezioni di magia. Ma attenzione perché i suoi attrezzi hanno il brutto vizio di ribellarsi e le sue magie si concludono spesso in modo completamente inaspettato. Servirà l’aiuto dei bimbi per risolvere la situazione.

Sempre il 6 gennaio, ma alle 17, ad Habitat, in via Berlinguer 201, Arci Soliera propone “È arrivata la Befana”, un pomeriggio di animazioni per i bimbi seguite da una cena con gnocco fritto, salumi, patatine e hamburger. Previsto l’arrivo della Befana e la consegna dei doni.