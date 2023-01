La Giunta comunale di Finale Emilia ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025

Il 30 dicembre 2022, con delibera della Giunta comunale, è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025.

L’assessore al Bilancio Maria Teresa Benotti (foto), che ha preventivamente informato il Consiglio nell’ultima seduta dell’anno 2022, afferma che non è stato facile ricondurre le previsioni in un contesto in cui non sono certe le decisioni del Governo riguardo agli aiuti dello Stato a favore degli Enti pubblici e sono incerte talune entrate in particolare quelle riferite all’IRPEF.

“Inoltre – precisa Benotti – è stato particolarmente complicato prevedere alcune spese, per lo più relative all’energia (gas ed energia elettrica), che nel corso del 2022 hanno raggiunto livelli di costo così elevati da mettere in crisi il sistema produttivo e le famiglie. Per non parlare dei costi delle materie prime che stanno condizionando i quadri economico-finanziari della ricostruzione. Ciò nonostante, l’obiettivo di approvare il Bilancio, almeno in Giunta, è stato raggiunto”.

La documentazione approvata è già stata trasmessa a tutti i consiglieri comunali, i quali hanno a disposizione anche un tempo maggiore di quello previsto dalla normativa, per poi ricondurre lo schema di Bilancio 2023-2025 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) alla discussione e approvazione nella seduta di Consiglio già fissata per il 26 gennaio prossimo.

L’esercizio provvisorio è quindi contenuto a meno di un mese, a differenza degli anni precedenti in cui l’operatività degli uffici era ridotta in dodicesimi almeno per il primo trimestre dell’anno, provocando disagi alla effettiva operatività della struttura comunale.

Una sintesi per aree di intervento del Bilancio 2023, in parte corrente, è già stata presentata a cura dell’assessore al Bilancio, nella riunione del 23 novembre scorso della Consulta dell’Economia, del Lavoro e delle Attività Sociali; i componenti della Consulta hanno preso atto con soddisfazione del mantenimento dei “servizi alla persona” e dell’assenza di nuovo indebitamento e di mantenimento senza incremento delle aliquote IMU, nonostante la crisi economica in corso che ha portato ad una riduzione drastica dei trasferimenti di fondi da parte dello Stato.

“Un sentito ringraziamento, da parte di tutta l’Amministrazione – conclude l’assessore Benotti – va agli uffici che hanno fattivamente collaborato al raggiungimento di questo rilevante obiettivo, in particolare all’ufficio Ragioneria che ha messo in campo tutte le risorse e un impegno straordinario”.