Sabato 31 dicembre a Modena uffici comunali e biblioteche chiusi

In occasione delle festività natalizie, sabato 31 dicembre gli uffici comunali aperti di consueto al sabato (Anagrafe, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Biblioteca Delfini, Ufficio sanzioni e Ufficio autorizzazioni della Polizia Locale) resteranno chiusi al pubblico, così come sabato 7 gennaio.

Sabato 31 dicembre restano chiuse anche le biblioteche Delfini, Crocetta, Giardino, Rotonda e Poletti (solo queste ultime due saranno aperte sabato 7 gennaio). Chiusa fino al primo gennaio anche la biblioteca di Memo.

Nella giornata di sabato 31 dicembre restano chiusi i Servizi Demografici di via Santi 40, a eccezione degli uffici di Polizia mortuaria e Stato civile, esclusivamente per le denunce di morte e le autorizzazioni funebri. I due sportelli della sede decentrata dell’Anagrafe, in via Padova, nel Quartiere 3, accessibili solo su prenotazione, restano chiusi al pubblico anche la prima settimana di gennaio. Chiuso sia sabato 31 dicembre che sabato 7 gennaio anche il Centro per le famiglie.

Il Contact center della Polizia locale (tel. 059 20314) sarà regolarmente attivo dalle 7.30 alle 12.30.

La Torre Ghirlandina, le sale storiche del Municipio, l’Acetaia comunale e il Nuovo Diurno, infine, saranno regolarmente aperti alle visite dei turisti (per informazioni sulle aperture speciali previste per i giorni di festa www.visitmodena.it).