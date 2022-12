Luca Bono con “L’illusionista” il 26 dicembre al Teatro Celebrazioni di Bologna

Il 26 dicembre (ore 18:00) Luca Bono, il giovane talento italiano della magia internazionale, porterà in scena il one man show L’illusionista, che vanta la regia di Arturo Brachetti, al Teatro Celebrazioni di Bologna.

Il pubblico dovrà dimenticare il classico mago con cilindro, bacchetta e frac, perché Luca Bono è sì uno straordinario illusionista, ma soprattutto un ragazzo normale in grado di fare cose eccezionali. A teatro si assisterà a un percorso spettacolare e tecnologico tra illusioni di grande effetto scenico ed emotivo, manipolazione di oggetti e close up. Ma non si tratta di uno show di sole illusioni, bensì di un lavoro teatrale autobiografico fresco e sorprendente che attraverso la magia veicola un messaggio forte: mai smettere di inseguire i propri sogni; allenamento, determinazione, motivazione possono far superare gli ostacoli che la vita riserva e aiutare a realizzare anche i desideri più impensabili.

Luca Bono, già Campione Italiano di Magia all’età di soli 17 anni e successivamente laureato a Parigi con il Mandrake d’Or, riconosciuto come l’Oscar della magia, è univocamente considerato il talento magico più interessante della sua generazione, interprete del nuovo illusionismo, coinvolgente e contemporaneo. Al suo attivo 450 date in Canada, Francia, Belgio, Svizzera e Italia in due anni di tournée con oltre 400.000 spettatori e 13 puntate di “Vuuaalà! Che magia!”, in onda su Boing in prima serata. Nel 2017/2018 le anteprime natalizie dello spettacolo hanno registrato a Torino 23 sold out consecutivi e oltre 6.500 presenze con notevoli consensi di pubblico e critica anche nelle successive repliche di Roma, Milano, Trento, Bologna, Udine, Biella, Asti, Alessandria, Varese e Aosta. Sono ad oggi oltre 30.000 gli spettatori che hanno già assistito a questo show che continua a sorprendere e incantare.

Biglietti da 22,00 a 29,00 euro. I biglietti sono acquistabili attraverso i circuiti Vivaticket e Ticketone. La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).