Unimore: riconoscimento alla memoria di Irene Montruccoli, la giovane studentessa scomparsa lo scorso 22 maggio

È stato consegnato dal Prof. Massimo Borghi, Direttore del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, nelle mani dei familiari il riconoscimento alla memoria di Irene Montruccoli, la giovane studentessa di Ingnegneria del Veicolo residente a Scandiano, scomparsa lo scorso 22 maggio a seguito di un malore.

“Abbiamo accolto la richiesta della famiglia – commenta il Direttore di Dipartimento Prof. Massimo Borghi – di produrre un attestato alla memoria della studentessa Irene Montruccoli senza nessuna esitazione. Il Consiglio di Corso di Studio e successivamente il Consiglio di Dipartimento hanno approvato unanimi il riconoscimento altamente simbolico. Siamo quindi orgogliosi di consegnare alla famiglia di Irene questo piccolo ricordo legato alla sua carriera universitaria. Questa pergamena costituisce un piccolo attestato di quella che sicuramente sarebbe diventata una carriera lavorativa piena di successi. Un ringraziamento al Senato Accademico che ha approva anch’esso unanime tale proposta ed un grazi agli Uffici della Segreteria e del Coordinamento Didattico che nel rispetto della normativa vigente hanno predisposto tutte le carte. Alla famiglia di Irene giunga un sentito ringraziamento per avere mantenuto i rapporti con il Dipartimento e con Unimore, anche con la borsa di studio intitolata alla figlia”.

Ad Irene mancavano pochissimi esami per conseguire il titolo finale: per questi motivi il Dipartimento, di concerto con gli Organi collegiali e l’amministrazione centrale, ha decretato questo riconoscimento che, pur non avendo valore legale, attesta che la studentessa è “meritevole della Laurea”. Un piccolo segno per premiare la sua brillante carriera e per confermare la partecipazione dell’Ateneo al dolore della famiglia.