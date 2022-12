Al volante dell’auto investe minorenne e fugge. Rintracciato e denunciato a Reggio Emilia

E’ stato rintracciato e deferito all’autorità giudiziaria in poco meno di ventiquattrore il trentenne che lo scorso martedì, dopo aver investito un minorenne in via Martiri di Cervarolo, si è dato alla fuga senza fermarsi per soccorrere il giovane.

Poco dopo le 13.30 di martedì 20 dicembre un’auto in zona Buco del signore ha investo un ragazzo che stava attraversando via Martiri di Cervarolo sulle strisce pedonali. Nonostante l’urto piuttosto violento, il mezzo ha proseguito la corsa e il conducente, invece di fermarsi a prestare soccorso al giovane, ha cercato di far perdere le proprie tracce. Il minore, rovinato a terra per l’urto e medicato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova, ha riportato ferite lievi.

Gli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia, sul posto per i rilievi di rito, sono risaliti al tipo di veicolo coinvolto grazie ad alcuni frammenti della carrozzeria rimasti sull’asfalto dopo l’incidente. Grazie alle telecamere di sorveglianza, presenti nella zona, inoltre, gli operatori di via Brigata Reggio hanno individuato e rintracciato nel giro di poche ore auto e proprietario.

Il conducente invitato a presentarsi presso uffici del Comando nella mattinata di ieri, è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga in caso di incidente con danni alle persone. L’uomo ha cercato di giustificare il gesto spiegando che aveva fretta di arrivare al lavoro.