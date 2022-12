Zelensky in viaggio verso gli Usa, vedrà Biden e parlerà al Congresso

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Sono in viaggio verso gli Stati Uniti per rafforzare la resilienza e le capacità di difesa dell’Ucraina”. Lo scrive in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky confermando la sua visita a Washington e il suo incontro con Joe Biden. “In particolare, il presidente degli Stati Uniti e io parleremo della cooperazione tra l’Ucraina e gli Usa. Terrò anche un discorso al Congresso e una serie di incontri bilaterali”. Come evidenziato da un alto funzionario della Casa Bianca, Biden nell’occasione annuncerà un nuovo “significativo pacchetto di aiuti militari” a Kiev per quasi due miliardi di dollari, che comprende anche le batterie di missili Patriot. E’ la prima volta che Zelensky lascia l’Ucraina dall’inizio del conflitto con la Russia.

