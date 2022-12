32 infermieri di famiglia e comunità hanno partecipato al corso di formazione dell’Azienda USL di Bologna

In un contesto metropolitano sempre più caratterizzato dalla presenza di anziani e grandi anziani fragili, con patologie croniche e comorbidità, l’infermiere di famiglia e comunità rappresenta una figura centrale per l’assistenza sanitaria di base. È infatti uno degli strumenti messi in campo per innovare il coordinamento tra servizi ospedalieri e territoriali, facendo fronte al generale invecchiamento della popolazione che comporta una modifica dei bisogni di salute, nonché delle necessità di cura ed assistenza dei cittadini.

La sua funzione – meglio definita nel DM 77 – consiste infatti nel garantire integrazione e interazione tra professionisti e strutture del contesto locale, finalizzate ad una presa in carico globale del paziente, contribuendo alla cura, alla prevenzione e alla promozione della salute del singolo, della famiglia e della comunità. Tutto ciò passa attraverso l’analisi e l’individuazione dei bisogni assistenziali; la valutazione del contesto sociale e famigliare su cui intervenire attraverso percorsi educativi, preventivi e terapeutici; l’attivazione nonché la messa in rete dei servizi più appropriati per la gestione del “sistema” di cura ed assistenza personalizzato.

Non è un caso che tale figura venga spesso definita “care manager”, a fronte del suo ruolo di gestione e coordinamento di più servizi in un complesso sistema di bisogni del paziente.

Ad oggi, l’Azienda USL di Bologna, ha coinvolto in un percorso di formazione aziendale 32 infermieri di famiglia e di comunità, professionisti che hanno svolto 72 ore di didattica, e 72 ore di tirocinio, finalizzate a consolidare competenze teoriche e pratiche sui servizi aziendali per operare nei diversi contesti territoriali. 20 di questi professionisti hanno già preso servizio in contesti assistenziali differenti: Case della Comunità, Microaree (Pescarola e Piazza dei colori, nel Distretto di Bologna città), Centri di Salute Mentale. Al momento i 20 infermieri di famiglia e comunità presenti in Azienda sono così distribuiti sul territorio: 7 nel distretto di Bologna città, 3 in Pianura est, 2 in Pianura Ovest, 3 nel Distretto di Reno Lavino Samoggia, 2 nel Distretto Savena-Idice e infine 3 in Appennino.

Il ruolo principale dell’Infermiere di famiglia e comunità consiste nell’intercettare e riconoscere in modo precoce i bisogni assistenziali della popolazione, contribuendo allo sviluppo della medicina di iniziativa e di prossimità, favorendo l’empowerment del paziente, nonché orientando e facilitando l’accesso appropriato e tempestivo del paziente ai servizi territoriali. Il setting in cui questo professionista opera può essere quello ambulatoriale, domiciliare, ma anche al fianco di Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta, così come nelle Centrali operative territoriali o in collaborazione con i Servizi socio-sanitari e sociali territoriali. Tale figura rappresenta, dunque, un cardine per l’evoluzione da un modello ospedale centrico ad un modello di sanità territoriale, capace di prendere in carico e monitorare la cronicità prevenendo l’acuzie.

Secondo il modello organizzativo attuale, l’infermiere di Famiglia e Comunità può essere attivato:

in modo formale attraverso PCAP, grazie a professionisti dell’Azienda USL o sanitari che collaborano strettamente con l’Ausl (MMG, PLS, SID, CSM, SERDT, ambulatori infermieristici territoriali), è inoltre garantita la continuità della presa in carico degli utenti complessi che rientrano nei percorsi/PDTA già attivi o che verranno attivati a livello Aziendale (scompenso, post-IMA, BPCO, diabete) ed in integrazione alle prese in carico sociali

in modo informale, su segnalazione diretta dei cittadini, caregiver, volontari, etc. che possono chiedere un supporto nella gestione del percorso di cura dell’utente.

tramite PUA (Punto Unico di Accesso), luogo di accesso diretto per la rappresentazione di bisogni del singolo, della famiglia e/o della comunità con seguente indirizzo ai servizi sociosanitari adeguati presso le Case della Comunità o nelle Microaree.

Un tale modello organizzativo presuppone il lavoro in equipe multiprofessionali e multidisciplinari, capaci di integrare competenze e servizi, mantenendo la centralità del paziente, del suo contesto famigliare, abitativo e sociale di quartiere e/o distretto territoriale.