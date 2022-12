Ennesimo Film Festival e UNIMORE, il “patto” si rinnova

Si rinnova per la quarta volta il “patto” tra Ennesimo Film Festival e l’Università di Modena e Reggio Emilia, che ha visto EFF in cattedra anche nelle aule universitarie, andando così a completare una presenza formativa ormai trasversale, nelle scuole di ogni ordine e grado. È dall’anno accademico 2017-2018, infatti, che la kermesse cinematografica con sede a Fiorano Modenese diventa materia di studio per gli studenti del corso di Organizzazione e Management della Cultura e della Creatività tenuto dal professor Fabrizio Montanari all’interno del corso di Laurea Magistrale in Management e Comunicazione d’Impresa del Dipartimento di Comunicazione ed Economia. Un’occasione, per i ragazzi, di analisi e di confronto diretto con un’impresa culturale del territorio, che ha permesso anche per questa “edizione” un positivo e reciproco scambio.

«Se da parte nostra, durante le lezioni delle scorse settimane, abbiamo avuto modo come già in passato di presentare agli studenti di UNIMORE il Festival da un punto di vista tecnico, offrendolo come case study di un’organizzazione di tipo culturale – commentano i direttori artistici di EFF, Federico Ferrari e Mirco Marmiroli -, dall’altra sono stati e saranno gli studenti, a mettere in gioco le loro competenze. Lo studio approfondito, tra i banchi, delle fasi organizzative di una rassegna cinematografica, dalla gestione del budget, al coordinamento dello staff, alla sottoscrizione di partnership pubbliche e private, fino ad arrivare, ancora, ai più specifici aspetti di selezione dei cortometraggi e di realizzazione di corsi di educazione all’immagine destinati alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia all’università (l’Ennesimo Academy), è stato infatti seguito da un progetto di monitoraggio sulla rassegna: i ragazzi, divisi in tre gruppi, dedicati rispettivamente all’indagine dei responsi di cittadinanza, di studenti e docenti e di sponsor, ne hanno raccolto pareri e suggestioni attraverso la realizzazione di interviste e la somministrazione di un questionario, sia in formato cartaceo che digitale. L’esame finale, che si è tenuto nei giorni scorsi e in cui Ennesimo ha concorso alla valutazione, non rappresenterà però la conclusione del percorso».

Nel restante anno scolastico e poi ancora nel corso dell’ottava edizione del Festival – che si terrà con ogni probabilità come di consueto a inizio maggio -, i ragazzi interessati dal progetto proseguiranno la loro opera d’indagine sulla kermesse, dalla cui analisi dei dati emergeranno significativi spunti in materia di delineazione del pubblico dell’Ennesimo e di soddisfazione dello stesso. Spunti che, a sua volta, EFF utilizzerà per migliorare alcuni aspetti organizzativi.