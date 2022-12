Natale a colori 2022: la “missione” dei bambini delle scuole nei luoghi dell’assistenza

Torna, se pure ancora con qualche limitazione dovuta al prolungarsi della pandemia, “Natale a colori”, l’iniziativa che porta i bambini delle scuole a lavorare per costruire decorazioni, creazioni artistiche, messaggi di pace e fraternità da portare nei luoghi di assistenza e cura, con l’obiettivo di “allietare” un po’ le giornate di ospiti e pazienti, soprattutto dei più fragili.

Anche quest’anno, le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado della provincia modenese che aderiscono all’iniziativa consegneranno addobbi, presepi, piccoli doni e bigliettini augurali preparati da loro stessi a pazienti, ospiti e personale: il tempo, la creatività, lo spirito festoso portato dai bambini e dai loro insegnanti sarà poi consegnato dagli operatori nei luoghi di cura.

L’edizione 2022 vede la partecipazione di 8083 bambini, appartenenti a 152 classi, in tutti e sette i distretti sanitari della provincia.

Natale a colori è promosso dall’Azienda USL di Modena all’interno dei progetti rivolti alle scuole sulla Promozione della Salute all’interno del Piano Regionale della Prevenzione. Contando anche sul coinvolgimento di Comuni, soggetti privati e associazioni di volontariato, l’iniziativa si è consolidata negli anni grazie al contributo essenziale degli insegnanti delle scuole della provincia che coinvolgono gli alunni nella produzione di disegni, oggetti o anche vere e proprie rappresentazioni che vengono poi portate nei luoghi di cura del territorio. Contribuendo così a sostenere il protagonismo dei bambini in un percorso educativo orientato alla solidarietà e alla promozione del benessere delle persone, risultando al contempo particolarmente gradito ai pazienti e al personale delle strutture di cura e di assistenza.

In questi giorni sono iniziate le prime iniziative a Mirandola e Carpi con la consegna, da parte dei bambini delle scuole, dei biglietti augurali agli anziani ospitati nelle case protette dei rispettivi territori, con la recita anche di poesie e canzoni natalizie. Da domani, lunedì 19 dicembre, le visite degli alunni proseguiranno in tutti gli altri distretti sanitari della provincia per un avvicinamento al Natale speciale ed emozionante.