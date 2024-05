Incendio nella cucina di un bar a Modena, vigili del fuoco al lavoro

Questa mattina due squadre dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute con autopompa, modulo fuoristrada AIB ed autoscala, per un incendio sviluppatosi nella cucina di un bar in viale Indipendenza a Modena. L’incendio ha coinvolto la cappa di aspirazione durante l’utilizzo di una padella e le fiamme sono risalite lungo la canna fumaria fino al comignolo.

Il precoce arrivo dei vigili del fuoco ha permesso di evitare la propagazione alla struttura.

Sul posto anche la Polizia di Stato e il 118 in via precauzionale.