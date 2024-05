Chiusure notturne programmate su Tangenziale di Bologna, A14 e A1

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 8, alle 6:00 di giovedì 9 maggio, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Riccione o di Rimini nord.

Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 maggio; di conseguenza, l’area di servizio “San Martino est”, sarà regolarmente raggiungibile.