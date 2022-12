PuliAMO Vignola, domenica 18 dicembre ultima uscita dell’anno

Ultima uscita del 2022 per i volontari civici del progetto di comunità “PuliAMO Vignola”. L’appuntamento è per domenica 18 dicembre, presso il parcheggio del Centro Commerciale Marco Polo, alle ore 9.15. Da lì, i partecipanti si sposteranno al Parco delle città gemellate e amiche e nelle vie limitrofe dove si concentreranno le operazioni di pulizia dell’area. Come sempre, l’uscita avviene in collaborazione con Hera che fornisce guanti, pinze e sacchi per la raccolta.

Chi desidera partecipare o per ulteriori informazioni può telefonare allo 059/777713.

“Alla fine di un anno di uscite e di crescita – commenta la vice-sindaca Anna Paragliola, assessora all’Ambiente del Comune di Vignola – desidero ringraziare tutti i volontari che, con continuità o anche solo saltuariamente, hanno messo a disposizione il loro tempo per prendersi cura della propria città. Un grazie particolare va ai docenti e agli oltre 400 studenti delle scuole vignolesi che hanno partecipato al progetto. Per il secondo anno consecutivo, la Fondazione Acra ha confermato “PuliAMO Vignola” tra i 10 progetti regionali più efficaci per protagonismo giovanile e sostenibilità ambientale”.