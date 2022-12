Weekend di festa a Castelnovo di Sotto

Sabato 17 e domenica 18 dicembre saranno due giorni di festa a Castelnovo di Sotto. Si partirà alle 10.30 di sabato con “Are you ready”, letture ad alta voce per bambini in inglese, a cura della biblioteca di Castelnovo di Sotto, mentre, dal pomeriggio, l’associazione Botteghe della Rocca, con il patrocinio del Comune, ha organizzato una serie di iniziative dedicate a bambini e famiglie.

Alle 16 andrà in scena lo spettacolo teatrale di strada “Un Natale quasi perfetto Gunter Riber”; alle 17, nella chiesa della Madonna, spazio a “Magico segreto di Natale” e alle 17.30, le vie del centro saranno percorse dalla Corale “Voci insieme” di Gattatico. Alle 18, sotto i portici di via Gramsci: punto musicale. Inoltre, sempre sotto i portici e per tutta la giornata si terrà un laboratorio su “Come costruire la letterina di Natale”.

Domenica la festa inizierà alle 11 con “Magic Christams Evolution”: spettacolo itinerante a cura della scuola di ballo Lg Evolution. Alle ore 15 spettacolo di pattinaggio artistico a rotelle della polisportiva AICS Guastalla. Alle 16 gli acrobati di strada daranno vita a “Uranina la Natalina”. Alle 17, nella chiesa della Madonna, spazio a “Magico segreto di Natale”. Alle 17.30 i punti musicali sotto i portici di via Gramsci saranno due. Alle 18 Babbo Natale riceverà le lettere dei bambini in piazza Prampolini. Verranno offerti dolcetti offerti dai forni delle Botteghe della Rocca ai piccoli partecipanti. Per tutta la giornata inoltre si terrà un laboratorio su “Come costruire la letterina di Natale”.

Fino al 31 gennaio si potrà pattinare sulla pista di ghiaccio e fino al 6 gennaio sarà possibile vedere la mostra dei presepi, realizzata dal Comune in collaborazione con Auser, all’interno della chiesa della Beata Vergine della Misericordia.