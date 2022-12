Sabato open day per il Gattile intercomunale di Modena

Nuovo open day per il Gattile intercomunale di Modena che aprirà al pubblico sabato 17 dicembre, dalle 10 alle 18, per offrire a tutte le persone interessate l’occasione di visitare la struttura di strada Pomposiana 292/A e conoscere da vicino gli ospiti in cerca di una casa.

Nel corso della giornata, promossa dal Comune di Modena, i gestori della cooperativa sociale Caleidos e i volontari dell’associazione Oipa spiegheranno le attività che si svolgono nella struttura e daranno informazioni sulle adozioni dei gatti ospitati.

Sono previsti anche banchetti dell’associazione Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) e di Profilo Donna, associazione che sostiene le strutture di ricovero animali sul territorio modenese. In programma anche attività per i più piccoli e un piccolo rinfresco per i visitatori.

Per motivi organizzativi non sono ammessi altri animali all’interno della struttura.

Il Gattile intercomunale, progettato per creare il più basso impatto ambientale possibile, attraverso l’utilizzo di materiali eco-compatibili e di energie rinnovabili, è costituito da un corpo principale (la casetta coi servizi), da tre oasi feline, una per i cuccioli, una per i gatti adulti con abitudini domestiche e in buona salute, e una per gli animali con problemi di salute, e da un’area verde esterna. La struttura ospita gatti con evidenti abitudini domestiche, rinunciati o recuperati in stato di pericolo o di malessere e, in ogni caso, che non possono tornare in libertà per ragioni sanitarie.