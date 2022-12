Reggio Emilia, con Edustratombola 1.200 ragazzi delle primarie in festa al Palabigi

Nella mattinata di oggi, mercoledì 14 dicembre, 1.200 bimbi delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie hanno festeggiato un anno di educazione stradale assieme agli agenti della Polizia locale. La kermesse, giunta alla decima edizione, è finalmente tornata all’interno del rinnovato palazzetto dello sport di via Guasco, con 60 classi di Reggio Emilia e provincia.

La manifestazione, organizzata da Polizia locale e dall’Ufficio scolastico provinciale in collaborazione con Aci, si è aperta con il saluto delle autorità. Ad accogliere gli alunni delle scuole, il sindaco Luca Vecchi, Raffaella Curioni assessora all’Educazione e Conoscenza, Paolo Bernardi dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Mauro Rozzi presidente della Fondazione per lo Sport e Marco Franzoni, presidente di Aci Reggio Emilia.

A fare gli onori di casa il comandate della Polizia locale Stefano Poma che ha anche ringraziato tutti i presenti per aver reso possibile il ritorno dell’Edustratombola al PalaBigi.

Gli agenti hanno dato il via al gioco. Ogni classe ha avuto a disposizione tre cartelle per partecipare alla tombolata che metteva in palio quattro ambite digital board, le lavagne interattive multimediali di ultima generazione. Le lavagne, indispensabili per realizzare una didattica aggiornata, sono state messe in palio grazie alle risorse stanziate dall’Ufficio scolastico territoriale di Reggio Emilia, dall’Aci e dalla Polizia locale–Comune di Reggio Emilia. Oltre alle lavagne digitali, non sono mancati i premi ‘di consolazione’ in buoni acquisto di materiale didattico forniti dalla Cartoleria Buffetti di via Cafiero, da Til e dalla libreria Uver. Infine, grazie alle golosità messe a disposizione da Conad e cucinate dagli studenti del Motti, gli alunni hanno ricevuto un sacchetto di biscotti a forma di segnale stradale.

HANNO DETTO – “Torniamo al PalaBigi dopo due anni difficili a causa del Covid – ha affermato Luca Vecchi sindaco di Reggio Emilia – Gli stessi anni in cui tuttavia abbiamo rinnovato il palazzetto. Oggi siamo qui anche per scambiarci gli auguri di Natale e farli alla nostra città insieme alla nostra città e alle nostre famiglie”.

“Un ringraziamento importante va agli insegnanti – ha detto Raffaella Curioni, assessora all’Educazione – perché è soprattutto merito loro se la scuola reggiana è una scuola di qualità. Non dobbiamo dimenticare, inoltre, la Polizia locale e le forze dell’ordine, che sono amiche dei bambini”.

“L’educazione stradale – ha sottolineato Paolo Bernardi, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale – comincia dalla scuola, dove si imparano le regole per essere cittadini responsabili”.

“Crediamo sia importante – ha concluso Marco Franzoni presidente di Aci Reggio Emilia – educare le giovani generazioni fin dalle scuole primarie, poiché riteniamo siano i migliori ambasciatori della sicurezza stradale anche fra gli adulti”.

I VINCITORI – Nell’edizione 2022 la dea bendata ha sorriso a quattro classi che hanno conquistato 4 lavagne multimediali a beneficio di tutta la scuola. I vincitori delle digital board sono: classe 3^B San Giovanni Bosco; classe 4^ B Agosti; classe 5^B di Bagno e classe 5^B di Brescello. A vincere i buoni spesa in materiale didattico da 200 euro sono state invece la classe 4^B della Pezzani e la 5^B della Pascoli, mentre la 5^B di Poviglio si è aggiudicata il buono da 100 euro.