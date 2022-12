Calcinacci caduti da un caseggiato tra via Gazzata e via Sant’Agostino

In riferimento alla caduta di calcinacci avvenuta presso l’immobile sito all’incrocio fra via Sant’Agostino e via Gazzata, l’Amministrazione comunale di Reggio Emilia rende noto che già da tempo è stata emessa un’ordinanza di messa in sicurezza del caseggiato. Non solo: nei mesi scorsi la stessa Amministrazione era intervenuta a proprie spese effettuando alcuni lavori di somma urgenza nel medesimo luogo, in quanto il proprietario non era intervenuto rispetto a quanto ordinato.

Alla luce di quanto avvenuto, verranno reiterati tutti i provvedimenti possibili a questo Comune per far sì che la situazione venga bonificata nel più breve tempo possibile. In riferimento alle cifre anticipate, l’Amministrazione comunale si rivarrà sul privato che detiene l’immobile in oggetto.