Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 10 dicembre 2022

Nella prima parte della giornata molto nuvoloso o coperto per nubi basse e stratificate con piogge sulla Romagna che nella prima parte della mattina risulteranno in graduale intensificazione. Nel pomeriggio piogge sparse. Dalla serata tendenza delle piogge a divenire diffuse sul territorio regionale ad iniziare dal settore occidentale in estensione a quello orientale con fenomeni nevosi a quote attorno ai 1000-1200 metri sui rilievi centro-occidentali.

Temperature minime intorno ai 3/4 gradi sul settore centro-occidentale e tra 5/6 gradi lungo la costa. Massime comprese fra 5 gradi ad ovest e 7/8 gradi sul settore orientale. Venti deboli occidentali, con rinforzi da nord-est sul mare e costa dalla serata. Mare inizialmente poco mosso con moto ondoso in aumento fino a divenire mosso sotto costa e molto mosso al largo.

(Arpae)