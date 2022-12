Pd Sassuolo: “Giunta opaca verso i cittadini”

Nota del Partito Democratico di Sassuolo:

“Durante la campagna elettorale il sindaco Menani si era autodefinito come l’uomo in mezzo alla gente, pronto ad ascoltare tutti per avvicinare il Comune alla città.

Tuttavia, nonostante l’emergenza Covid sia formalmente finita e siano state riaperte le piazze e i mercati cittadini, da oltre un anno la giunta che governa la nostra città non organizza incontri di quartiere: precisamente dal 7 novembre 2021.

L’amministrazione si sta avvicinando all’approvazione del PUG (Piano Urbanistico Generale) che cambierà il volto della nostra città senza che vi sia stato in merito alcun confronto e alcuna discussione con la cittadinanza e con le associazioni, in spregio alla stessa legge regionale che prevede e regola il loro coinvolgimento.

A Modena città il Comune ha organizzato ben 180 incontri pubblici, con associazioni, tecnici e privati nel giro di tutta la discussione, mentre a Sassuolo la giunta si è chiusa in se stessa ascoltando solo pochi scelti, ma scelti da chi? Con quale rappresentanza? Questa opacità non ci preoccupa soltanto come Pd Sassolese, ma come cittadini di questo Comune, perché il nostro obiettivo è avere una città migliore, più bella e più attiva.

Il mancato rispetto della giunta verso la cittadinanza e verso il suo diritto di conoscere e di partecipare si è rivelata anche riguardo al piano sosta: nello scorso Consiglio comunale, sollecitati da diversi cittadini e dalle lamentele uscite sulla stampa, i consiglieri Pd hanno chiesto al sindaco e alla giunta chiarimenti rispetto al nuovo piano. Ricordiamo che il piano sosta è stato approvato dalla giunta come testo base per arrivare poi ad appaltare il servizio di gestione dei parcheggi cittadini.

Il piano non è stato presentato in commissione, nonostante questo passaggio costituisca ormai prassi ordinaria e di trasparenza. Nessuna condivisione, nessun confronto. Qual è l’obiettivo? Impedire alle opposizioni di svolgere il proprio lavoro di garanzia? Impedire agli esercenti e ai cittadini delle zone interessate di approfondire e di formulare rilievi al piano? Chi ricorda l’analogo comportamento rispetto al taglio dei pioppi cipressini del nostro Parco Ducale?

Ci chiediamo come sia possibile che scelte fondamentali per la gestione della città, come la gestione dei parcheggi o ancor più il Piano Urbanistico Generale, non vengano discusse in tavoli allargati e vengano trattate come atti esclusivi della giunta e di pochi intimi.

Il Pd di Sassuolo ha sollevato il tema all’interno del Consiglio comunale: alle nostre domande il sindaco ha risposto che gli atti sono pubblicati sul sito del Comune. Come se questo esaurisse ogni responsabilità nei confronti dei cittadini e giustificasse la scelta di questa amministrazione di non confrontarsi. Aggiungiamo, per informazione, che il sito ha difficoltà di funzionamento e di navigazione. Inoltre se mai si riuscisse ad accedere al suo contenuto, è da chiedere quanti di noi sarebbero in grado di comprenderlo in tutte le sue sfaccettature.

Realtà è che la nostra città e noi cittadini sono governati da una giunta che si trincera nel tecnicismo, evita ogni confronto e gestisce la città attraverso scelte compiute da pochi e ci pone davanti giochi già conclusi”.