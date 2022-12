Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 5 dicembre 2022

Nuvoloso al mattino con piogge sparse lungo la dorsale appenninica. Tendenza a schiarite dal pomeriggio con precipitazioni sparse sui crinali appenninici e pianura ferrarese, in via di esaurimento nel corso della sera. Temperature minime in lieve diminuzione con valori tra 6 e 9 gradi. Massime stazionarie sui settori emiliani, con valori tra 9 e 12 gradi, in aumento su quelli romagnoli, con valori fino a 16 gradi. Venti deboli da sud-ovest con temporanei rinforzi sui rilievi e costa. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo.

(Arpae)