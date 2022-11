Stop Aids, giovedì 1° dicembre ricorre la Giornata mondiale di lotta all’AIDS

Giovedì 1 dicembre ricorre la Giornata mondiale per la lotta all’Aids. In questa occasione, l’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e i componenti del Tavolo interistituzionale, del quale fanno parte enti pubblici e associazioni di volontariato, promuove attività di informazione e sensibilizzazione sul tema dell’infezione da HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili.

Sabato 3 dicembre sarà offerto il test rapido e gratuito in tante sedi di Reggio Emilia e provincia.

Nel corso di questa settimana, inoltre, saranno distribuiti materiali informativi in vari luoghi della città in collaborazione con Croce Rossa e Arcigay. Per l’intero mese di dicembre le Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia offriranno profilattici a prezzo calmierato e distribuiranno un opuscolo informativo sulle MST.

Le sedi del ‘Test Day” di sabato 3 dicembre

Anche quest’anno è confermato il consueto appuntamento che offre il test rapido al dito per HIV con risultato in 20 minuti. Per fare il test gratuito non è necessario il digiuno né la prenotazione.

Le sedi sono quelle del Servizio Dipendenze Patologiche che apriranno le porte tutte dalle 9 alle 12 mentre a Reggio Emilia ci si potrà rivolgere anche alla sede centrale dell’Urp comunale. Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri: 0522 296456 – 296823.

A Reggio Emilia il test sarà offerto:

ai SerDP di via Amendola n. 2 e di via Bocconi 2/4;

all’Urp del Comune in via Farini n.1 dalle 14 alle 18;

In provincia il test sarà offerto:

a Scandiano al SerDP in Corso Vallisneri 41;

a Castelnovo ne’Monti al SerDP in Via Roma 125/B;

a Correggio al SerDP in Via Campagnola, 1;

a Montecchio al SerDP in Via Giuseppe Saragat 11;

a Guastalla al SerDP in Via Circonvallazione, 29.

La Giornata mondiale contro l’Aids, indetta ogni anno il 1° dicembre e dedicata ad accrescere la coscienza dell’epidemia mondiale dovuta alla diffusione del virus HIV, ha avuto origine al summit mondiale dei ministri della sanità sui programmi per la prevenzione dell’AIDS del 1988 ed è stata in seguito adottata da governi, organizzazioni internazionali ed associazioni di tutto il mondo.

Anche all’interno della Biblioteca Panizzi è stato allestito uno spazio dedicato alla lotta all’Aids, da oggi, martedì 29 novembre, infatti la vetrina sia in versione fisica e sia in versione on line è stata allestita con bibliografia e filmografia di approfondimento dedicate al terribile virus e alle sue tante vittime. Tutto il materiale è in distribuzione agli utenti.