Un convegno del Rotary sull’ambiente con il lancio di un progetto di piantumazione a Fiorano

Si è tenuto questa mattina presso l’executive spa hotel di Fiorano un importante convegno dal titolo “Alberi per il futuro” organizzato dal Rotary club Sassuolo in collaborazione con la Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano. Durante l’incontro si è parlato di sostenibilità e di come nel nostro territorio, grazie al riconoscimento della Riserva di Biosfera MAB dell’Unesco, ci sia una sinergia virtuosa tra territorio, istituzioni, tessuto imprenditoriale e persone.

Sono intervenuti Giuseppe Vignali, Filippo Lenzerini, Willy Reggioni, Gino Maloli e Graziano Verdi, moderati dal rotariano Emilio Galavotti.

A margine del convegno è stato presentato il progetto di piantumazione di 12 alberi presso il Parco delle Foibe di Fiorano, che sarà concretizzato nelle prossime settimane. Questo progetto nasce dalla collaborazione tra Rotary Club Sassuolo e Comune di Fiorano con la partnership del Gruppo Ceramico Italcer, guidato dall’AD Graziano Verdi, socio del Rotary sassolese.