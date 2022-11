Stazione AV Bologna, in via de’ Carracci riapre la doppia corsia

Riapre la doppia corsia in via de’ Carracci per migliorare la fluidità della circolazione nelle ore di punta.

Nel tratto di via de’ Carracci compreso tra via Fioravanti e via N. Dall’Arca sono stati collocati elementi dissuasori di tipo New Jersey per dividere le due corsie. La corsia lato nord è riservata a chi, venendo da via Fioravanti, deve svoltare in via Dall’Arca. La corsia lato sud (stazione) è dedicata a chi deve proseguire verso via Matteotti.

Ecco la nuova ordinanza http://atti9.comune.bologna.it/webpub/wpub_ordtraf.nsf/dettaglio.xsp?documentId=5737609F61D9C9E6C12588FC00494A19&action=editDocument