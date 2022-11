Al via la rassegna di teatro invernale itinerante tra Novi, S.Antonio e Rovereto

Un modo diverso per passare insieme le domeniche pomeriggio tra spettacoli, musica, racconti e tanta allegria! Si parte domenica 20 novembre alle 15.30 quando il Teatro dell’Orsa sarà in scena alla Sala Civica E. Ferraresi di Novi di Modena con L’acciarino magico, per bambini dai 5 anni e per tutti.

Info: 059 6789131, culturasport@comune.novi.mo.it. Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.

Si prosegue l’11 dicembre 2022 con “Al Signor Rodari”: due personaggi arrivano con le loro torce e scoprono una soffitta immaginaria; il 29 gennaio 2023 “Cuochi da Incubo” il peggior show cooking della storia!; il 12 febbraio 2023 “Con gli occhi dei Gabbiani” il volo dal mare alla terra di due gabbiani; il 5 marzo 2023 “I viaggi si Sindbad il Marinatio” Sindbad vivrà avventure meravigliose. Per concludere la rassegna teatrale domenica 2 aprile 2023 “E venne la Notte” racconti tramandati della memoria popolare e prendono vita misteriosi personaggi.

Ingresso gratuito. Per info e prenotazione biblioteca V.Lugli tel. 0596789220 email: biblioteca1@comune.novi.mo.it