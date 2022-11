Finale Emilia, un’indagine per valutare i servizi dei nidi comunali

Nel corso dell’anno educativo 2021-22, l’amministrazione comunale ha voluto rilevare il grado di soddisfazione riguardo i servizi comunali per la prima infanzia, sottoponendo un questionario, da redigere in forma anonima, a genitori e famiglie.

L’indagine di customer satisfaction, che ha coinvolto i nidi “Il Grillo Parlante” di Finale Emilia e “L’Aquilone” di Massa Finalese, ha voluto verificare il livello di soddisfazione dell’utenza sul funzionamento dei servizi per la prima infanzia, evidenziandone i punti di forza e di debolezza, raccogliere proposte di interventi migliorativi per innalzare il livello di qualità, mantenere e intensificare il dialogo e il confronto con i genitori.

“Al questionario, che i genitori hanno potuto redigere online in forma assolutamente anonima – spiega l’assessore a Scuola e Servizi Educativi Patrizia Melara – hanno risposto il 41 per cento delle famiglie frequentanti i nidi comunali. Una percentuale non altissima, ma comunque significativa. Le risposte mettono bene in evidenza, con compattezza di giudizio, l’elevato indice di gradimento dei servizi offerti per la prima infanzia. Ci auguriamo per il futuro, e lavoreremo per ottenerla, una maggiore partecipazione al sondaggio, nell’ottica di uno stimolo ad un continuo miglioramento della nostra proposta”.

Pur risultando medio-alto l’indice di chiarezza circa le modalità di comunicazione dei criteri di ammissione ai nidi e la modulistica da compilare, sono i servizi rivolti direttamente alla prima infanzia – dall’inserimento alla programmazione educativa e all’organizzazione della giornata – che si collocano tutti sul grado più elevato di gradimento, come anche il rapporto nido-famiglia.

“Tutti questi aspetti – aggiunge Melara – sono valutati al massimo dall’88,5 per cento dei partecipanti al sondaggio. Come assessore alla Scuola e ai Servizi Educativi unisco il mio apprezzamento a quello delle famiglie direttamente coinvolte ed esprimo altresì il mio plauso e riconoscimento al personale educativo dei nidi ‘Il Grillo Parlante’ di Finale Emilia e ‘L’Aquilone’ di Massa Finalese, al personale ausiliario e alla coordinatrice pedagogica per il lavoro che svolgono e per la passione con cui contribuiscono, tutti insieme, alla creazione di ambienti calorosi e familiari per i bambini”.