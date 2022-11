Nasce al liceo artistico “Chierici” la linea di gioielli Dino Paoli

Anelli, fermacravatte, collane, orecchini e ancora portachiavi, spille da taschino e charms per le sneakers: questi e molti altri i bozzetti che gli studenti della 4D del liceo artistico Gaetano Chierici di Reggio Emilia hanno appena presentato al board di Dino Paoli. Si tratta del primo step di un progetto di Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) che li vedrà nelle prossime settimane impegnati nella prototipazione dei design sui quali l’azienda deciderà di scommettere per lanciare la sua linea di gioielli.

Francesca Paoli, Ad Dino Paoli, racconta: “La collaborazione con gli studenti del corso di design dell’Oreficeria è iniziata lo scorso giugno. Sono venuti a trovarci in azienda dove hanno potuto conoscere da vicino la nostra storia e i nostri avvitatori, in tutte le loro componenti. Quel giorno abbiamo condiviso spunti e indicazioni ma i bozzetti che abbiamo visto oggi superano decisamente ogni migliore aspettativa. Vedere le leve di avviamento e le bussole dei nostri avvitatori, il nostro logo e i circuiti leggendari del motorsport diventare d’oro, d’argento, di fibra di carbonio, tempestati di gemme preziose, ci ha emozionati”.