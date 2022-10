Due furti in altrettanti bar, ieri a Montecchio e Cavriago

Poco prima delle 7.00 di ieri, 30 ottobre, i carabinieri della stazione di Montecchio Emilia, allertati dal titolare che si avvedeva del furto, sono intervenuti in strada Barco curando l’intervento pertinente un sopralluogo di furto all’interno di un bar. Ignoti ladri, infatti, dopo aver forzato la porta principale di ingresso si erano introdotti nei locali asportavano, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, il danaro riposto nella cassa per circa 500 euro.

Sempre ieri intorno alle 8:30, i carabinieri della stazione di Cavriago, anche in questo caso allertati dalla titolare che si avvedeva del furto, sono intervenuti in via Poletti, anche in questo caso per un sopralluogo di furto all’interno di un bar. Aqui ignoti, dopo aver forzato la porta principale, si erano introdotti nei locali da dove avevano asportato, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, circa 400 euro riposti in una borsa. Su entrambe le vicende i carabinieri reggiani hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.