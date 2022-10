Dalla sera di giovedì 3 novembre in A1 deviazione obbligatoria e chiusure

Sulla A1 Milano-Napoli e sul Ramo di allacciamento A22 Brennero-Modena/A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

-dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 novembre, sulla A1 Milano-Napoli, chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna, verrà obbligatoriamente deviato sulla A22 Brennero-Modena.

Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A22, uscire alla stazione di Campogalliano e rientrare dalla stessa in direzione della A1/Bologna.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Secchia est”, situata nel tratto compreso tra Modena nord e l’allacciamento con la A22 Autostrada del Brennero, verso Milano;

-dalle 22:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 novembre, sulla A1 Milano-Napoli sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, lo svincolo di immissione sulla A22 Modena-Brennero.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Virgilio, SS9, SP13, Via del Lavoro, per rientrare sulla A22 alla stazione di Campogalliano;

-dalle 22:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 novembre, sul ramo di allacciamento A22 Autostrada del Brennero/A1 Milano-Napoli, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, in direzione di Milano.

In alternativa si consiglia di immettersi sulla A1, in direzione di Bologna, uscire alla stazione di Modena nord e rientrare dalla stessa in direzione di Milano.