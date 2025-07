Le Domeniche ciclabili salgono in quota: il 13 luglio a Suviana l’ultimo appuntamento del 2025

In bicicletta dal Mulino Cati al Lago di Suviana, tra i verdi paesaggi dell’Appennino: domenica 13 luglio si torna a pedalare su strade chiuse al traffico per il Suviana Bike Day, l’ultima delle Domeniche Ciclabili 2025. Promosse da Territorio Turistico Bologna-Modena e Città metropolitana di Bologna, le Domeniche ciclabili puntano a far scoprire il territorio metropolitano in chiave di lentezza e sostenibilità, oltre che valorizzare le ciclovie e l’uso della bicicletta nel proprio tempo libero come attività salutare.

Appuntamento per domenica 13 luglio, dunque, con il Suviana Bike Day, una pedalata di circa 23 km con 600 metri di dislivello che condurrà i partecipanti da Ponte di Verzuno fino alle sponde del lago di Suviana.

La partenza sarà alle 10 dal Mulino Cati (loc. Ponte di Verzuno, Camugnano), dove sarà presente un parcheggio per chi arriva in auto. Per chi sceglie l’intermodalità treno+bici, invece, è possibile arrivare alla stazione di Riola e da qui raggiungere su strada il Mulino Cati (3,5 km, 15 minuti circa in bicicletta).

Dal Mulino Cati i partecipanti partiranno per un percorso prevalentemente in salita che si snoderà tra le bellezze dell’Appennino bolognese, passando per Carpineta, Camugnano e il suggestivo Passo dello Zanchetto. La pedalata si svolgerà su un percorso definito con una chiusura temporizzata delle strade, in collaborazione con le Polizie metropolitana e locali, per garantire un sicuro svolgimento della manifestazione.

Leggi i provvedimenti per la chiusura delle strade provinciali coinvolte

SP40 – Passo Zanchetto – Porretta Terme

SP62/1 – Riola – Camugnano – Castiglione Primo Tronco

L’arrivo è previsto per le 12 circa al Lago di Suviana, dove chi vorrà potrà rilassarsi nell’area lago attrezzata, con possibilità di noleggio lettini e canoe, e potrà gustare un pranzo a base di sapori tipici locali presso l’area ristoro. Saranno disponibili sacchetti picnic a prezzo fisso (10 euro), anche in versione vegetariana, oppure la possibilità di pranzo al tavolo con menù fisso (20 euro). Maggiori informazioni sul sito: domenicheciclabili.it/suvianabikeday/

Il rientro dal lago di Suviana a Mulino Cati o Riola è libero e su strade aperte al traffico. Per chi desidera fare un ritorno panoramico accompagnato, è possibile iscriversi all’escursione guidata gratuita, organizzata nell’ambito del Festival Spaesaggi, che dal Lago di Suviana (ore 14.30) farà ritorno a Riola (ore 18.30 circa) attraverso luoghi caratteristici quali i borghi di Campolo e La Scola. Per info e prenotazioni info@slow-emotion.com (max 20 partecipanti).

Noleggio e-bike

È consigliato l’uso della e-bike per affrontare il percorso con maggiore facilità e godersi appieno l’esperienza, anche se non si è particolarmente allenati. È possibile noleggiare e-bike (entro il 10 luglio fino a disponibilità) contattando GREENGO (+39 348 832 4611) presso “Angolo di Palens” in piazza a Riola, a un costo convenzionato di 20 euro. Tutte le informazioni su condizioni e orari di ritiro e consegna saranno comunicate dal servizio al momento della prenotazione.

Le Domeniche ciclabili sono aperte a tutte e tutti, è possibile iscriversi gratuitamente sul sito www.domenicheciclabili.it.