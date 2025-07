Il mercato contadino raddoppia a San Lazzaro: nuovi orari e nuovi spazi fino al 27 agosto

Dal 16 luglio e fino a fine agosto il mercato contadino del mercoledì raddoppia e si sposta nella zona a traffico limitato adiacente al Palazzo Comunale: è questa la novità approvata questa mattina dalla Giunta comunale che ha disposto quindi lo spostamento temporaneo per il periodo estivo dei banchi di vendita dei produttori agricoli che durante il resto dell’anno occupano il parcheggio del Parco 2 Agosto di via Repubblica.

Da mercoledì 16 luglio e fino al 27 agosto, dunque, tutti i mercoledì il mercato si sposterà nella zona a traffico limitato compresa tra Piazza Bracci e il parco 2 Agosto, proprio al lato del Palazzo Comunale. L’altra novità riguarda l’orario di apertura con i banchi dei produttori agricoli che saranno aperti dalle 8 alle 13 e poi anche dalle 16 alle 20. I clienti del mercato, inoltre, avranno la possibilità di consumare sul posto i prodotti acquistati grazie di tavoli e panchine.

“Si tratta di una bella novità che ci permette di valorizzare ancor di più durante il periodo estivo il nostro mercato contadino del mercoledì arrivata anche grazie a un confronto costante e diretto con i produttori locali – spiega Vincenzo Manco, Assessore comunale alle attività economiche e commercio – Alla fine siamo riusciti a trovare la giusta formula, allungando i turni di vendita anche al pomeriggio e prevedendo anche la consumazione sul posto dei prodotti acquistati, per valorizzare al meglio anche gli spazi attorno alla nostra splendida piazza”.

La nuova veste del mercato contadino partirà 16 luglio e andrà avanti per tutti i mercoledì fino al 27 agosto, con eccezione di mercoledì 30 luglio quando la ZTL sarà inaccessibile per consentire i preparativi della 193esima edizione della Fiera di San Lazzaro. In quelle stesse date il parcheggio adiacente al Parco 2 Agosto tornerà ad essere disponibile per la sosta dei veicoli anche al mattino.