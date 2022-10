Cinghiali avvisati in zona piscina. Un post in rete, che ritrae alcuni esemplari a ridosso del curvone che dal parco fluviale conduce al polo scolastico di via Nievo, ha suscitato tanti commenti quanta preoccupazione, dal momento che si tratta di una zona ad alta densità di traffico.

Tra i tanti riscontri al post, anche quello del Sindaco Gian Francesco Menani, che ha fatto sapere di avere già segnalato la cosa alla provincia.