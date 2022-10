Iniziative per la prevenzione del tumore al seno: una Camminata in rosa e una mattinata di visite senologiche

Sono numerose le attività in programma anche a Castelnovo Monti in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno: per queste iniziative l’Amministrazione comunale si è avvalsa della collaborazione con due associazioni attive da anni nell’ambito della sensibilizzazione e delle attività a difesa delle donne verso questa patologia, purtroppo molto diffusa: si calcola che l’incidenza in Italia sia di una donna su 10 che la debba affrontare nell’arco della vita.

Afferma l’Assessore ad Associazionismo e Volontariato, Lucia Manfredi: “Quest’anno abbiamo attivato una nuova collaborazione con l’associazione Senonaltro: è stata organizzata una “Camminata in rosa” il 30 ottobre per le strade del paese, dalle ore 10, alla quale il Comune ha dato il patrocinio. La camminata rientra in una serie di attività analoghe che interesseranno diversi centri della provincia, in collaborazione con Associazioni sportive locali: a Castelnovo partner dell’evento è la società Atletica Castelnovo Monti, con il supporto di Polisportiva Quadrifoglio e di COOP consumatori che allestirà un punto ristoro, e che ringraziamo. In occasione della camminata verrà chiesto ai partecipanti di collaborare anche ad un intervento per colorare di rosa una panchina del parco pubblico di Bagnolo, simbolo dell’impegno per la prevenzione del tumore al seno. Il 30 ottobre alla camminata seguirà un incontro di approfondimento sul tema all’Ospedale Sant’Anna dal titolo Curare il tumore – chemioterapia e radioterapia”.

Aggiunge l’Assessore Manfredi: “Prosegue inoltre la collaborazione con la sezione di Reggio della LILT (Lega Italiana per la lotta ai tumori) con la quale negli anni abbiamo costruito un rapporto costante: torna anche quest’anno una mattinata di visite senologiche gratuite alla Casa del Volontariato (in via dei Partigiani a Castelnovo) il 17 novembre, dalle 9 alle 13. Le visite vengono effettuate gratuitamente ma su prenotazione: per prenotarsi è possibile chiamare la Biblioteca Crovi (tel. 0522 610204) dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18.30. Ringrazio i dipendenti della Biblioteca per la loro disponibilità e Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto che mette a disposizione gli spazi e i lettini per le visite”.