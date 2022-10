Epidurale e corsi nascita: quattro appuntamenti con le ostetriche dell’Ospedale di Carpi

Sono quattro gli appuntamenti rivolti a donne in gravidanza e futuri genitori, organizzati dalle ostetriche del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, in programma nella seconda metà di ottobre.

Si comincia domani, sabato 22 ottobre, con il corso “Nascere insieme a Carpi”, durante il quale le ostetriche presentano il Punto Nascita di Carpi, i professionisti e le metodiche utilizzate durante il travaglio, il parto e il puerperio, e condividono con i futuri genitori emozioni, desideri, paure, speranze, aspettative e dubbi che solitamente si presentano al termine della gravidanza e all’avvicinarsi del parto. L’obiettivo dell’incontro è di far comprendere ai futuri genitori cosa si intende per “buona nascita”, garantendo così una scelta consapevole e condivisa del luogo in cui dare alla luce il proprio bambino.

Mercoledì 26 ottobre il corso informativo sull’epidurale, che si terrà alle 14.45 presso la sala riunioni degli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia al primo piano del Ramazzini. Le donne interessate (quindici i posti disponibili) dovranno effettuare l’iscrizione online, all’indirizzo www.ausl.mo.it/epidurale. Nell’occasione, anestesista, ostetrica e ginecologo illustreranno le possibilità legate alla partoanalgesia, pratica clinica per ridurre/controllare il dolore da travaglio offerta alle partorienti che ne fanno domanda, previa valutazione dell’idoneità alla procedura e compatibilmente con le esigenze legate alle urgenze chirurgiche.

Sempre mercoledì 26 ottobre alle ore 10 è in programma “Giving birth in Carpi”, il corso in lingua inglese rivolto alle mamme e ai papà stranieri, per facilitare l’accesso e la conoscenza dei servizi dedicati a gravidanza e parto presenti sul territorio, superando le barriere linguistiche. Anche in questo caso è necessaria la prenotazione, telefonando al numero 059 659545 (dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13.30) o inviando una mail all’indirizzo ambgravcarpi@ausl.mo.it.

Infine, giovedì 10 novembre, dalle 18 alle 20, sarà replicata l’iniziativa “Ben arrivato! I primi giorni insieme”, organizzata in occasione della Settimana dell’Allattamento Materno conclusa di recente, e dedicata alle donne in gravidanza e ai loro partner per parlare dei cambiamenti che avvengono in famiglia nei primi giorni dopo la nascita di un neonato. Per info e prenotazioni inviare una mail all’indirizzo ambgravcarpi@ausl.mo.it o telefonare al numero 059 659545 (dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13.30).