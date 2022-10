Applausi e consensi per la band Nomadi in concerto a Reggio Emilia per Apro Onlus

Grande successo lunedì 17 ottobre, al Teatro Municipale Valli, per il concerto di beneficenza della celebre band emiliana Nomadi organizzato da Apro Onlus, per promuovere il progetto Amica Pelle, con il contributo di Reire, Industrial Packaging s.r.l., Canali&Partners, BCC Emil Banca, Multigrafica s.r.l. e Radio Bruno.

Con 850 biglietti venduti e 30.000 euro di incassi, si conclude in bellezza questa serata di intrattenimento e beneficenza, dimostrando quanto la comunità locale sia attiva e solidale nel sostenere eventi di questo tipo. L’iniziativa, infatti, è nata per promuovere il progetto “Amica Pelle”, una campagna di raccolta fondi a favore della Radioterapia Oncologica di Reggio Emilia per il trattamento dei tumori cutanei.

L’evento ha avuto inizio con i saluti di benvenuto del Dott. Giovanni Fornaciari, Presidente di Apro Onlus ed ex direttore della Gastroenterologia dell’ospedale di Reggio Emilia, per proseguire con gli interventi del Sindaco Luca Vecchi e della Dott.ssa Cristina Marchesi, Direttrice Generale dell’Azienda Ausl di Reggio Emilia. Infine, a salire sul palco sono stati i Nomadi che, con una ricca scaletta di successi, hanno coinvolto tutto il pubblico presente in un emozionante concerto.

Uno spettacolo d’eccezione quello promosso da Apro Onlus, il cui ricavato contribuisce alla campagna, attiva da gennaio 2022 fino al prossimo dicembre 2023, per l’acquisto di una nuova apparecchiatura di ultima generazione per Röntgenterapia, che eroga radiazioni a bassa energia, utilizzata principalmente per il trattamento dei tumori della pelle.

Gianna Foracchia, membro del Consiglio Direttivo di Apro Onlus, dichiara: “È stata una serata ricca di emozioni e divertimento, in cui tutto il Teatro Valli cantava. Il ricavato degli 850 biglietti venduti andrà a favore del progetto Amica Pelle per la dermatologia oncologica. A nome dell’associazione, ringraziamo calorosamente l’intero pubblico per l’intensa partecipazione, le aziende che con il loro generoso intervento hanno permesso la realizzazione di questo concerto ed infine, ringraziamo tutte le persone e le imprese che hanno collaborato all’organizzazione con la loro competenza, serietà, efficienza e soprattutto il loro buon cuore”.

APRO Onlus è un’associazione di volontariato di medici e cittadini presente dal 1984 sul territorio reggiano. Il suo impegno è principalmente finalizzato a raccogliere fondi per sostenere progetti per l’Arcispedale S. Maria Nuova (ASMN) di Reggio Emilia, IRCCS. L’attività dell’Associazione è sempre stata focalizzata a favore dei tre reparti di riferimento: Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva, Medicina III a indirizzo gastroenterologico e Radioterapia Oncologica.