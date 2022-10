Chiusure programmate sulla A1 Milano-Napoli Direttissima

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, al fine di consentire la prosecuzione del piano di lavori ammodernamento delle gallerie “Buttoli” e “Largnano”, è stato pianificato un programma di chiusure, esclusivamente in orario notturno, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Panoramica “Località La Quercia” e “Località Aglio” in direzione di Firenze, a partire da giovedì 20 ottobre. Ciò consentirà di avviare le attività che per caratteristiche specifiche necessitano di essere effettuate in assenza di traffico, si tratta in particolare del ripristino delle calotte e del relativo rivestimento con l’impiego di quattro squadre e attrezzature specializzate.

Nella fascia oraria diurna, al fine di garantire gli spostamenti lungo il tracciato autostradale in direzione del capoluogo fiorentino, il transito continuerà ad essere garantito su entrambe le corsie di marcia a larghezza ridotta.

Il programma dei lavori – per un totale di 28 chiusure notturne, con orario 21:00-6:00 – prevede una prima fase di attività per 6 notti consecutive, a partire da giovedì 20 ottobre. Da mercoledì 26 ottobre e fino a sabato 5 novembre, in vista degli spostamenti in occasione del ponte di Ognissanti, verranno sospese le attività notturne e ripristinata la piena fruibilità delle due corsie in orario diurno.

A partire dalla seconda decade di novembre, il cantiere continuerà ad operare esclusivamente in orario notturno, secondo il seguente calendario:

per sei notti, a partire da sabato 5 novembre;

per tre notti, a partire da domenica 13 novembre;

per quattro notti, a partire da sabato 19 novembre;

per cinque notti, a partire da domenica 27 novembre;

per quattro notti, a partire da domenica 11 dicembre.

In tali notti, il collegamento tra Bologna e Firenze, rimarrà comunque garantito attraverso la A1 Panoramica, pertanto gli utenti diretti verso la stazione di Badia, potranno percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio, mentre chi è diretto alla stazione di Firenzuola potrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano Napoli. Al fine di agevolare l’utenza, la Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia ha previsto un potenziamento del servizio di assistenza e dei presidi alla segnaletica di cantiere.

Per tutto il programma di lavorazioni notturne saranno inoltre contestualmente chiuse le stazioni di Badia e Firenzuola-Mugello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna e l’area di servizio “Badia Nuova ovest”, con orario 20:00-6:00.

******

Sul Ramo di allacciamento SS9 Via Emilia/Tangenziale di Bologna, sulla A14 Bologna-Taranto e sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, nelle due notti di martedì 18 e mercoledì 19 ottobre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

Sul Ramo di allacciamento SS9 Via Emilia / Tangenziale di Bologna:

sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di allacciamento che dalla SS9 Via Emilia immette all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale;

sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di allacciamento che dalla SS9 Via Emilia immette sul Ramo Verde, in direzione della Tangenziale di Bologna;

sarà chiuso, per chi proviene da Modena, il ramo di allacciamento che dalla SS9 Via Emilia immette sul Ramo Verde, in direzione della stazione di Bologna Borgo Panigale;

sarà chiuso, per chi proviene da Modena, il ramo di allacciamento che dalla SS9 Via Emilia immette sul Ramo Verde, in direzione della Tangenziale di Bologna.

Sulla A14 Bologna-Taranto:

sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale immette sulla SS9 Via Emilia, verso Bologna;

sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale immette sulla SS9 Via Emilia, verso Modena.

Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna):

sarà chiuso, per chi proviene dalla Tangenziale, lo svincolo di immissione sulla SS9 Via Emilia, verso Modena;

sarà chiuso, per chi proviene dalla Tangenziale, lo svincolo di immissione sulla SS9 Via Emilia, verso Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate nelle due notti di martedì 18 e mercoledì 19 ottobre, con orario 22:00-6:00, in modalità alternata.