Gattatico: un arresto per spaccio di droga

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Gattatico hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare a carico di un giovane straniero abitante a Torrile, cui il GIP di Parma ha applicato la misura degli arresti domiciliari.

Tale ordinanza costituisce l’epilogo di un’attività di indagine su una fitta rete di spaccio che da diversi anni operava soprattutto in provincia di Parma.

L’attività investigativa ha avuto inizio lo scorso gennaio dopo che l’analisi dei contatti di un giovane di Poviglio, che gli stessi militari avevano sottoposto a perquisizione domiciliare, ha rivelato collegamenti con una serie di soggetti sospettati di essere dediti ad un’intensa attività di spaccio.

All’identificazione di tali soggetti i Carabinieri di Gattatico sono giunti soprattutto attraverso le numerose dichiarazioni rese da diversi assuntori di droghe che, oltre a specificarne le modalità esecutive, hanno fornito agli investigatori gli elementi che hanno permesso l’individuazione dei predetti.

I riscontri raccolti dai Carabinieri di Gattatico, il mese scorso, sono stati posti all’attenzione della Procura della Repubblica di Parma che, concordando con le ipotesi investigative, ha richiesto al Giudice l’emissione di una misura cautelare a carico del giovane di Torrile, il quale è apparso il principale attore della sistematica attività di spaccio di stupefacenti di varia natura, curata nei dettagli e che –secondo la ricostruzione investigativa- sarebbe durata quantomeno dal 2016.

Nei giorni scorsi il G.I.P, di Parma ha quindi emesso a carico del giovane di Torrile il relativo provvedimento restrittivo, poi trasmesso per l’esecuzione ai militari di Gattatico.

Rintracciato ieri dagli stessi militari, l’indagato è stato quindi tratto in arresto e condotto presso la sua abitazione ove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di verificare ulteriormente la fondatezza dell’ipotesi investigativa.