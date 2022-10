Nuova vita per la Golena San Vitale. Gli interventi di rinaturalizzazione dell’area sono terminati, e l’Amministrazione, che a breve organizzerà nel sito un momento di festa e presentazione alla comunità, compie un altro passo sulla strada della sostenibilità e della valorizzazione del territorio. Proprio rinaturalizzazione e valorizzazione erano i principali obiettivi della convenzione siglata nel 2021 tra Comune di Calderara e Aeroporto, la prima nel quadro dell’accordo di decarbonizzazione del “Marconi”, e gli interventi sono stati effettuati nei tempi previsti.

Nella Golena San Vitale, area di riequilibrio ecologico e sito di interesse comunitario (SIC), 69 ettari divisi tra i comuni di Bologna, Castel Maggiore e Calderara nel cui territorio ricade la superficie maggiore, sono stati rimessi a nuovo l’ingresso da via Aldina e i percorsi interni, con la sistemazione del verde e di coperture per l’accoglienza dei visitatori. Inoltre, sono state reintrodotte alcune specie vegetali, con la conseguente ricreazione o conservazione dell’habitat originario. Infine, è realtà un’area didattica per la conoscenza della biodiversità, con la realizzazione di alcuni habitat specifici: pozze d’acqua a differenti livelli per le specie erbacee elofite e idrofite; sassaie e cumuli di sabbia per la riproduzione dei rettili; un formicaio didattico; 66 casette nido per ghiri, pipistrelli, rapaci e altre specie selvatiche.

L’intervento, frutto della collaborazione tra l’Amministrazione e Sustenia – Ecologia applicata, rende ancora più bello e fruibile un sito a poca distanza dal centro di Calderara oltre che da Bologna e da diversi Comuni dell’area metropolitana, e si inserisce nel più ampio quadro di opere del Comune per la creazione o conservazione di polmoni verdi su tutto il territorio. «La prima convenzione dell’accordo di decarbonizzazione dell’Aeroporto – dice il Sindaco Giampiero Falzone – è ora realtà. Con questo intervento, che l’Amministrazione di Calderara ha tanto voluto e per il quale ringrazio l’assessore all’Ambiente Clelia Bordenga, gli uffici e il soggetto attuatore Sustenia, abbiamo messo dei paletti importanti in termini di sostenibilità ambientale dell’intero territorio e di valorizzazione della Golena di San Vitale. È nostra intenzione incentivarne la fruizione sia da parte delle scuole che delle famiglie, che grazie soprattutto ai nuovi percorsi potranno scoprire, o riscoprire, un’area bellissima e fondamentale come polmone del territorio. Questa iniziativa va messa sullo stesso piano degli interventi per il verde di Lippo e dei quattro nuovi boschi urbani nell’area sud della città, che si aggiungono a quanti sinora è già stato fatto o è in fase di completamento: stiamo realizzando un vero e proprio muro verde diffuso, a beneficio soprattutto di chi Calderara la vivrà in futuro».